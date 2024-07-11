Ученые назвали диету, защищающую от тревоги и депрессии

Ученые из Медицинского колледжа Сучжоуского университета в Китае установили, что соблюдение диеты EAT-lancet, также известной как Диета Планетарного Здоровья, снижает риск развития тревоги и депрессии. Основу диеты составляют продукты растительного происхождения и скромные порции постного мяса, рыбы, птицы, яиц и пищи на основе молока. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании приняли участие 180 446 добровольцев, средний возраст которых составил 56 лет. В течение 24 часов испытуемые должны были фиксировать в дневниках питания количество и тип употребляемых продуктов, а затем предоставить данные ученым. Исследователи впоследствии анализировали рацион каждого участника и оценивали, соответствует ли он рекомендациям диеты EAT-lancet.

Этот тип питания предполагает ежедневное употребление 300 граммов овощей, 200 граммов фруктов, 50 граммов орехов, 57 граммов бобовых и 232 грамма цельнозерновых продуктов. Количество постного мяса ограничивается 14 граммами в день, рыбы - 28 граммами, а молочных продуктов полагается есть не более 250 граммов. В соответствии с EAT-lancet серьезные ограничения также накладываются на кондитерские изделия и фастфуд.

После сбора информации о питании ученые приступили к 12-летнему наблюдению за участниками. За это время было выявлено более одиннадцати с половиной тысяч новых случаев тревоги и депрессии. Оказалось, что более тщательное следование рекомендациям EAT-lancet (особенно касающихся употребления овощей) коррелировало со снижением риска развития этих расстройств. По оценкам ученых, получение одного балла по диетической шкале EAT-Lancet снижало вероятность депрессии, тревоги и их совокупного возникновения на 5,1%. Чем больше баллов набирал участник - тем выразительнее проявлялись защитные свойства диеты.