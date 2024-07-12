Для фанатов выпустили соус, объединив 14 разных вкусов
Известный производитель соусов Heinz выпустил новый эпичный продукт для настоящих фанатов, объединив вкусы 14 разных соусов, передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru.
Новый соус "Every Sauce" будет доступен только в Великобритании в ограниченном количестве и 100 счастливчиков бесплатно смогут его попробовать. Чтобы получить шанс выиграть бутылку соуса, нужно на сайте компании ответить на несколько вопросов и оставить свои данные. Победителей выберут случайным образом.
Бутылка "Every Sauce" упакована в стильную черную коробку, на которой перечислен список всех соусов, входящих в состав.
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