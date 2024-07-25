Дачников научили правильно собирать груши

Собирать груши нужно при определенной погоде. Об этом и других правилах правильного сбора популярного фрукта дачникам рассказали эксперты "Общественной Службы Новостей", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам экспертов, сбор следует проводить в солнечный день без осадков, чтобы на плодах не было влаги. При этом необходимо убедиться, что груши достигли нужной степени зрелости, которая может отличаться в зависимости от сорта.

Начинать сбор рекомендуется с нижних веток, постепенно поднимаясь. Плоды стоит брать в руки осторожно, чтобы не повредить тонкую кожицу и мякоть. Складывать фрукты в ящик также следует аккуратно, чтобы не появились вмятины. После плоды необходимо рассортировать, отделив недозревшие и испорченные. Затем ящик нужно убрать в прохладное место.

Специалисты рекомендуют обратить внимание на ветки во время сбора плодов. Поврежденные и больные лучше сразу удалить.

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