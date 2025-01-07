Травмируют пищевод: врачи назвали продукты, которые нельзя есть натощак

Специалисты Республиканского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики в Уфе рассказали о продуктах, которые стоит исключить на голодный желудок, передает Day.Az со ссылкой на ufatime.ru.

Кофе. Напиток стимулирует повышенное производство кислоты в желудке. Это раздражает слизистую, в итоге могут появиться изжога и тошнота.

Белый хлеб, сладкие мюсли и йогурты. Это быстрые углеводы. Сначала они резко повышают уровень сахара в крови, потом также резко его снижают. Из-за таких скачков появляется ощущение усталости и голода.

Свежевыжатые соки и морсы. Особенно кислые напитки раздражают слизистую желудка и стимулируют чрезмерную выработку ферментов поджелудочной железы. Это может привести к жидкому стулу, газообразованию, тяжести в правом подреберье и тошноте.

Холодная или слишком горячая вода. Холодная вода привозит к спазмам в желудке и тормозит пищеварение. Между тем слишком горячие напитки травмируют пищевод.