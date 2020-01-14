https://news.day.az/hitech/1193798.html У нового Samsung Galaxy S20 будет больше памяти, чем у ПК

У нового Samsung Galaxy S20 будет больше памяти, чем у ПК

Технологии, 14 января 2020 11:15 163

Одна из версий смартфона Samsung Galaxy S20 получит объём оперативной памяти, ранее в мобильных устройствах никогда не фигурировавший и более привычный для мощных игровых ПК или рабочих станций, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По данным автора издания XDA Developers Макса Вайнбаха (ранее он поделился "живыми" фото Samsung Galaxy S20), топовая версия нового флагмана южнокорейской компании - Ultra 5G - будет оснащаться 16 гигабайтами "оперативки".

С практической точки зрения в таком объёме оперативной памяти мало смысла - Android комфортно работает и на аппаратах с 8 или даже 6 гигабайтами оперативной памяти. Единственное, с чем может помочь такая ёмкая память - предотвратить выгрузку давно не использовавшихся приложений и тем самым сделать возврат к ним более быстрым.

Впечатлять любителей больших чисел призваны и камеры грядущей новинки. Они, по данным Вайнбаха, получат сенсоры с разрешением 108 мегапикселей (основной широкоугольный объектив), 48 мегапикселей (10-кратный зум-объектив) и 12 мегапикселей (сверхширокоугольник). Кроме того, максимальный объём встроенной памяти устройства составит, скорее всего, 512 гигабайт (и это не считая того, что можно дополнительно установить в слот microSD). Ёмкость аккумулятора тоже окажется рекордной для линейки Galaxy S - 5000 мА*ч.

Новые смартфоны Samsung будут официально представлены 11 февраля на мероприятии в Сан-Франциско.

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