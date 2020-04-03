Instagram работает с перебоями

В ряде стран наблюдается сбой в работе социальной сети Instagram.

Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az.

Чаще всего с неполадками Instagram сталкиваются пользователи в США, Нидерландах, Германии, Испании, Великобритании, Франции и других странах.

Большая часть пользователей испытывает проблемы с загрузкой новостной ленты (52%), у 38% возникают трудности с публикацией историй, 9% пользователей жалуются на проблемы с размещением контента.