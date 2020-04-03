https://news.day.az/hitech/1219368.html Instagram работает с перебоями
Instagram работает с перебоями
В ряде стран наблюдается сбой в работе социальной сети Instagram.
Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az.
Чаще всего с неполадками Instagram сталкиваются пользователи в США, Нидерландах, Германии, Испании, Великобритании, Франции и других странах.
Большая часть пользователей испытывает проблемы с загрузкой новостной ленты (52%), у 38% возникают трудности с публикацией историй, 9% пользователей жалуются на проблемы с размещением контента.
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