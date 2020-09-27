BMW заплатит $18 млн штрафа за искажение данных о продажах

BMW согласилась выплатить 18 млн долларов штрафа за искажение данных о продажах в течение пяти лет. Об этом со ссылкой на Комиссию по ценным бумагам и биржам США сообщает CNN в воскресенье, 27 сентября, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По данным комиссии, с 2015 по 2019 год BMW поддерживала резерв неучтенных розничных продаж автомобилей, который она использовала для достижения внутренних ежемесячных целевых показателей продаж независимо от того, когда происходили основные продажи.

"Эта практика позволила BMW сохранить лидирующие позиции по розничным продажам относительно других премиальных автокомпаний", - сказано в заявлении.

Искажение данных было выявлено еще в конце 2019 года. BMW Group, в которую входят бренды BMW и Mini, согласилась на мировое соглашение и штраф без какого-либо признания вины.