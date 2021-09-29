Раскрыт секрет обновлений Windows

Обновления для Windows будут иметь уменьшенный размер. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Перед официальным выходом Windows 11 представители Microsoft рассказали о том, как будет проходить обновление до новой версии. Новые правила будут касаться как загрузки новой ОС, так и будущих обновлений. В компании раскрыли информацию о том, что обновления для Windows 11 будут весить примерно на 40 процентов меньше, чем апдейты для Windows 10.

Также инженеры Microsoft рассекретили данные о том, что крупные обновления для операционной системы будут приходить раз в год. Механизм получения апдейтов будет оптимизирован: алгоритм сравнит пакет обновлений с файлами, которые уже установлены на компьютере пользователя, и загрузит лишь необходимые компоненты. Это позволит сэкономить место на диске ПК.

Кроме того, в корпорации признались, что процесс обновления системы окажется менее заметным для потребителей, чем раньше. Алгоритм будет отправлять апдейты на компьютер в те часы, когда пользователь обычно не пользуется ПК. В ходе установки обновлений - как и ранее - компьютер будет несколько раз перезагружен.