В Китае закрывается LinkedIn

Администрация социальной сети профессиональных контактов LinkedIn приняла решение прекратить работу локализованной версии платформы в Китае из-за новых нормативных требований властей к интернет-ресурсам.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление опубликовано в четверг в официальном блоге соцсети.

"Мы <...> сталкиваемся с гораздо более сложной операционной средой и повышенными требованиями к соблюдению нормативных требований в Китае. Учитывая это, мы приняли решение в конце этого года закрыть текущую локализованную версию LinkedIn, с помощью которой люди в Китае получают доступ к глобальной платформе", - говорится в сообщении.

В LinkedIn добавили, что новая стратегия соцсети будет сосредоточена на помощи китайским специалистам в поиске работы в КНР и местным компаниям в поиске квалифицированных кандидатов.

"Позже в этом году мы запустим InJobs, новое автономное приложение для поиска работы на территории Китая", - сообщила администрация платформы. Как отмечается, анонсированное приложение не предполагает возможностb делиться публикациями и не выполняет функции соцсети.