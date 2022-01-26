Twitter выполнил одно из трех требований закона о "приземлении"

Twitter "приземляется" - американская социальная сеть зарегистрировала личный кабинет на официальном сайте Роскомнадзора, как того требует российское законодательство. Остальные требования отмечены пока как не исполненные. Ранее, по информации ведомства, хотя бы частично выполнили требования TikTok, производитель техники Apple, мессенджер Viber, сервис с музыкальными видео Likee и музыкальный стриминг Spotify. Сам закон о "приземлении" вступил в силу с начала этого года, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Его цель - обязать крупные зарубежные IT-компании, у которых в России аудитория больше 500 тысяч человек, выполнить несколько условий: cоздать в нашей стране полноценные филиалы, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, разместить рекомендованный счетчик посещаемости и форму для обратной связи на сайте. Проще говоря, ведомство хочет, чтобы российские госорганы, компании и граждане могли пожаловаться на противоправный контент или другое нарушение, а в случае конфликтов решать всё в суде.

Сейчас многие зарубежные сервисы могут игнорировать претензии и пользователей, и государства, поскольку в России у них нет представительств, и фактически они предлагают судиться с ними в странах регистрации - nо есть в США, Европе или в Китае.

Под требования закона попали 13 компаний. Все они разрабатывают популярные в России сервисы. Не выполнили пока никаких требований Google, Meta (материнская компания Facebook, Instagram и WhatsApp), Telegram, Zoom, Discord, Pinterest,и Twitch.

Apple и Likee добавили на сайты форму для обращений, а также зарегистрировали кабинет на портале Роскомнадзора. Viber завел личный кабинет и, как пишет "Интерфакс", уже открыл офис в России. TikTok пока ограничился формой для обращений на своем сайте, Spotify - только открыл личный кабинет на сайте РКН. В Likee говорят, что заканчивают процедуры, связанные с созданием представительства в нашей стране.

Формально Роскомнадзор уже может наказывать все компании из списка за невыполнение условий. И возможные меры понуждения (а именно так они названы в законе) довольно суровые. Начиная от плашки в поисковике "Сервис нарушает законы России" до запрета на продажу рекламы. Более того, можно даже ограничить перевод платежей в адрес этих сервисов или вообще их заблокировать, частично или полностью. Правда, пока никакие меры из перечисленных ни к кому не применяют. Авторы законопроекта приводили в пример опыт Турции и Китая: в обеих странах зарубежные компании также должны открывать представительства и удалять информацию, которую власти признают нарушающей закон.