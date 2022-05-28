Стало известно, как включить секретную функцию Windows

В новой версии Windows 11 22H2 появилась новая скрытая функция, которая позволяет кастомизировать рабочий стол. Об этом сообщает новостной портал WindowsLatest, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Речь идет о наклейках. Чтобы включить эту функцию, пользователю необходимо открыть диалоговое окно с помощью сочетания клавиш Win + R. В нем нужно ввести команду regedit для открытия редактора реестра.

Далее в адресную строку редактора следует вбить команду HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\PolicyManager\current\device. Далее пользователь должен кликнуть правой кнопкой мыши на папку device и выбрать строку New> Key. Новую папку следует переименовать в Stickers.

После этого необходимо нажать правой кнопкой мыши в правую часть редактора и выбрать пункт меню New> DWORD (32-bit) Value. Затем появившееся значение нужно переименовать в EnableStickers. Далее следует открыть значение EnableStickers и изменить его на 1.

После этого необходимо нажать "ОК" и перезагрузить компьютер. После включения ПК нужно кликнуть правой кнопкой мыши в любом месте рабочего стола и выбрать "Добавить или изменить стикеры".

Microsoft официально не объявляла о добавлении этой функции, поэтому в будущих обновлениях компания может удалить ее.