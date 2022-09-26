Apple отложила запуск ожидаемой функции iPhone

Запуск рассрочки от Apple - Apple Pay Later - состоится в следующем году. Об этом, ссылаясь на слова инсайдера Марка Гурмана, сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что во время подготовки продукта к релизу IT-гигант столкнулся с техническими проблемами.

Изначально ожидалось, что Apple Pay Later появится в iOS 16. Однако после релиза новой версии ОС на странице продукта на сайте Apple появилась надпись, гласящая о том, что функция появится в будущих обновлениях.

По словам инсайдера Марка Гурмана, в Apple не знают, когда точно в iOS появится Apple Pay Later. Однако там ожидают, что случится это не раньше, чем в первом квартале 2023 года. По данным инсайдера, причиной задержки стали "серьезные технические и инженерные проблемы", с которыми столкнулась компания.

Apple Pay Later - это модель рассрочки для пользователей Apple Pay. Новая функция позволят оплатить товар при отсутствии необходимой суммы, а после в течение некоторого времени погасить задолженность четырьмя платежами без процентов.