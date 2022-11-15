Мюнхенская конференция по security-токенам (MSTC)

Day.Az представляет читателям первый материал из рубрики "Международное обозрение". В ее рамках на нашем портале публикуются переводы важнейших аналитических материалов влиятельного международного информационного журнала адвокатского бюро LGP.

В начале октября 2022 года ведущие специалисты в области цифровых активов встретились в Мюнхене. Обсуждались важные темы, влияющие на рынки капитала и финансовые услуги завтрашнего дня. Управляющий партнер Рональд Франкль принял участие в обсуждении темы "Регулирование". Организаторы хотели создать платформу для обмена мнениями между идейными вдохновителями и лидерами отрасли для дальнейшего продвижения потенциала технологии. Что касается регулирования, инноваций и практического применения в финансовом секторе, то эксперты с уверенностью смотрят в будущее.

В настоящее время рынки капитала, возможно, находятся на пороге революции, связанной с токенизацией ценных бумаг. На Мюнхенской конференции по security-токенам посетители получили актуальный обзор событий в области цифровых инвестиционных возможно-стей. На мероприятии "The regulatory landscape" кроме управляющего партнера Рональда Франкля, гостями были Димитриос Псарракис (директор Брюссельского совета и глава EC в XReg Consulting), Матич Недог (глава юридического отдела Cryptix AG и Equito) и Лутц Ауффенберг (партнер FIN LAW). Хорошо продуманное регулирование является базовой предпосылкой для продвижения инноваций на основе блокчейна. Регуляторные органы сталкиваются с серьезными проблемами в создании благоприятного для инноваций подхода к регулированию. Обсуждалась европейская регуляторная система и то, куда приведет дорога благодаря новому пилотному постановлению DLT и проекту MiCAR.

Участники дискуссии также дали представление о действующем законодательстве Австрии и Германии. Австрийские регуляторные органы предлагают хорошую основу для дискуссии, когда речь идет о применении традиционных кон-цепций к концепциям, основанным на токенах. По словам Рональда Франкля, в целом, в Австрии в настоящее время регулирующие органы занимают достаточно гибкую позицию для запуска концепщий токенизации.

Германия в настоящее время является сосредоточением основных регулятивных норм для блокчейна, особенно когда речь идет о регулировании security-токенов. В феврале 2019 года Германия уже была первопроходцем с первой офертой security-токенов, и Федеральное управление по надзору за финансовыми услугами очень открыто отнеслось к этому проекту, объясняет Лутц Ауффенберг в своем заявлении. MiCAR и пилотный проект DLT, безусловно, изменят эти подходы. Эти два регламента - самый прогрессивный шаг, который ЕС до сих пор предиринял в регулировании этих вопросов, сказал Рональд Франкль во время дискуссии. С сегодняшней точки зрения, пилотное постановление DLT, вступающее в силу весной 2023 года, обещает стать настоящим переломным моментом для внедрения торговых платформ для токенов. "На этот раз правовое регулирование не ставит ограничения, а дает хороший импульс", - говорит Рональд Франкль.

Два наиболее важных момента пилотного проекта DLT заключаются, во-первых, в том, что участники рынка получат прямой доступ к любой биржевой платформе, ведь до сих пор для этого требовался финансовый по-средник. Во-вторых, инвестиционная компания сможет одновременно предоставлять все операционные услуги и услуги хранения. Это сочетание является революционным, с этим согласны все участники дискуссии.