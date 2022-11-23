Twitter планирует шифровать сообщения и звонки

Издание The Verge получило в своё распоряжение запись собрания сотрудников, которое прошло в понедельник в штаб-квартире Twitter в Сан-Франциско. На нём Илон Маск объявил подчинённым, что в Twitter будет реализована функция сквозного шифрования личных сообщений, а также аудио- и видеозвонков. При сквозном шифровании доступ к сообщениям имеют только непосредственные участники общения, а доступ к криптографическим ключам со стороны третьих лиц закрыт. Подобная возможность уже есть, например, в таких мессенджерах, как Signal или WhatsApp. Несколько дней назад появился намёк на разработку такой функции в Twitter: была опубликована часть кода с ключами шифрования. Теперь данные более точные - от самого Илона Маска, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

"Мы хотим, чтобы пользователи могли общаться, не беспокоясь о своей конфиденциальности, не беспокоясь о том, что вся их переписка попадёт в Интернет в результате утечки данных или же что кто-то в Twitter шпионит за ними", - заявил Маск, напомнив, что раньше такое случалось, и если это произойдёт ещё раз, то это будет "не круто". Twitter пытался внедрить сквозное шифрование в течение нескольких лет: работа над этой функцией то начиналась, то приостанавливалась. Но теперь Илон Маск считает внедрение шифрования главным приоритетом концепции развития сервиса, которую он назвал Twitter 2.0.

"Должно быть так: я не смогу прочитать чужую переписку, даже если кто-то приставит пистолет к моей голове", - завил он. Маск также упомянул, что разговаривал с создателем мессенджера Signal Мокси Марлинспайком, и тот "потенциально готов помочь" с шифрованием для Twitter. Марлинспайк, кстати, работал в Twitter и несколько лет назад уже собирался внедрить функцию шифрования, но ему было отказано, и тогда он пошёл и создал Signal - об этом напомнил сотрудникам Илон Маск.