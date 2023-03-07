В Японии распространились приложения для лечения болезней

Рост популярности приложений для телефонов для лечения заболеваний среди жителей Японии отметил 7 марта телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

В качеств примера NHK приводит разработку компании Susmed, якобы дающую рекомендации для сна. Отмечается, что приложение прошло клинические испытания и получило от японского минздрава разрешение на коммерческое распространение.

После этого врачи смогли назначать пациентам не принимать лекарства, а следовать рекомендациям приложения. Аппарат регистрирует время сна и сонливости пациентов, и на их основе прогнозирует время, когда пользователю следует отправиться на отдых.

Компания планирует использовать связи с маркетинговыми фармацевтическими компаниями для продвижения своего мобильного приложения.

Отмечается, что помимо этого приложения министерство здравоохранения также одобрило применение еще двух программ для телефонов. Одно из них уже доступно жителям страны и предположительно помогает лечить проблемы, связанные с гипертонией.