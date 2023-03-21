В WhatsApp появится новая функция

В популярном мессенджере WhatsApp появится нововведение, благодаря которому пользователи смогут закреплять сообщения. О разработке новой опции рассказали специалисты портала WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперты сообщили, что в мессенджере появится функция, которая позволит закреплять в чатах важные сообщения. Для этого, как отмечают специалисты, будет необходимо выбрать действие "Закрепить" в параметрах сообщения.

"После закрепления в чате появится небольшой значок, указывающий на то, что сообщение было закреплено - он будет отображаться в верхней части беседы для быстрого доступа", - рассказали в WABetaInfo.

Сейчас возможность закрепления сообщений находится на стадии разработки для устройств на базе Android. Когда новая функция станет доступна для широкого круга пользователей, пока неизвестно.