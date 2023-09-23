Павел Дуров анонсировал новую функцию Telegram

В мессенджере Telegram появятся сторис для каналов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, новую функцию анонсировал в Telegram основатель сервиса Павел Дуров.

"Этот день настал. Telegram-каналы теперь могут публиковать истории!" - написал Дуров. Предприниматель подчеркнул, что для каналов будет действовать система голосов. "С помощью голосов пользователи могут предоставить своим любимым каналам возможность публиковать истории", - написал он. Дуров отметил, что отдать свой голос каналу могут только пользователи, имеющие премиум-подписку.

Чем больше голосов набирает канал, тем больше историй в день он может опубликовать, добавил основатель сервиса. Он также отметил, что пользователи могут передавать свой "голос" другому каналу только один раз в сутки. Кроме того, Дуров анонсировал появление реакций на истории, индивидуальные фоны и статусы.