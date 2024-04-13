В Сеть утекло фото нового флагманского смартфона Huawei

В Сеть утекла фотография готовящегося к выходу флагманского смартфона Huawei P70.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал MyDrivers со ссылкой на инсайдера Whylab.

Фотография подтвердила необычный дизайн блока основных камер на задней панели устройства. Как пишет MyDrivers, такое решение является развитием идей Huawei P60 Art, прошлогоднего смартфона, дизайн которого вдохновлен морской волной и островом посреди океана.

По слухам, флагманская серия Huawei P70 будет представлена "в ближайшее время", однако многие характеристики устройств все еще остаются под секретом. Тем не менее авторитетный инсайдер Digital Chat Station ранее заявил, что базовая модель линейки Huawei P70 предложит плоский OLED-экран с разрешением 1,5K.

Из прошлых утечек следует, что смартфоны получат фирменный процессор Huawei Kirin. Кроме того, базовая модель получит камеру OmniVision OV50H, тогда как Huawei P70 Art оснастят дюймовым датчиком Sony IMX989 с разрешением 50 Мп, который использовался в фотофлагманах Xiaomi.

Точная дата презентации Huawei P70 все еще не раскрывается.

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