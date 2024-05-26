Аналитики зафиксировали распад всего интернета

Согласно исследованию Pew Research Center, около четверти всех веб-страниц, существовавших в период с 2013 по 2023 год, по состоянию на октябрь 2023 года более недоступны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, это опровергает распространенное мнение о том, что все, что попадает в интернет, остается там навсегда.

Более того, данные показывают, что тенденция к "цифровому упадку" особенно очевидна для более старых страниц. Около 38% веб-страниц, существовавших в 2013 году, недоступны спустя десятилетие. А за неполный год из интернета исчезло 8% страниц, существовавших в 2023 году.

Это явление затронуло самые разные онлайн-пространства. Например, анализ показал, что 23% новостных веб-страниц, включая 21% веб-страниц правительственных сайтов, содержат хотя бы одну неработающую ссылку. Неработающие ссылки встречаются как на популярных, так и на менее посещаемых сайтах, но наиболее часты они на страницах местных органов власти и городских администраций.

Кроме того, 54% страниц "Википедии" содержат хотя бы одну ссылку, которая указывает на страницу, которая более не существует.

Исследователи также обнаружили, что почти каждый пятый твит исчезает спустя несколько месяцев после публикации. При этом в 60% случаев это происходит из-за недоступности аккаунта, а в остальных 40% случаях отдельный твит удаляет владелец аккаунта. Более 40% твитов, написанных на турецком или арабском языках, перестают показываться на сайте в течение трех месяцев после публикации. Особенно часто исчезают твиты с аккаунтов с настройками профиля по умолчанию.

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