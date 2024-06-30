iPhone 16 может стать самым мощным смартфоном в мире

Один из пользователей китайской соцсети Weibo опубликовал скриншоты из бенчмарков Geekbench 5 и Geekbench 6, на которых якобы представлены результаты тестирования нового чипа Apple A18 Pro, предназначенного для iPhone 16. На это обратило внимание издание GizmoChina, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Из скриншотов первого поста инсайдера из Weibo следует, что предполагаемый A18 Pro набирает 3570 и 9310 баллов в одноядерном и многоядерном тестах Geekbench 6 соответственно, что на 22 и 28 процентов больше результатов A17 Pro. В свою очередь в одноядерном и многоядерном тестах Geekbench 5 новый процессор Apple набрал 2571 и 7359 баллов соответственно, что на 20 и 38 процентов больше относительно A17 Pro.

Позже инсайдер удалил этот пост и опубликовал новый, в котором тоже присутствовали скриншоты с результатами тестирования A18 Pro в Geekbench 5 и Geekbench 6. Судя по ним, новый чип Apple будет менее мощным, чем представляли первые скриншоты. В Geekbench 5 чип набрал 2517 и 7359 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно, а в Geekbench 6 - 2822 и 8571 балл.

По данным информатора, представленные им цифры относятся к тестированию ранних образцов А18 Pro и наверняка будут заметно отличаться от показателей релизной версии чипа. Это связано с тем, что Apple и другие вендоры позволяют своим чипсетам работать с максимальным потенциалом на ранних этапах, а затем настраивают в поисках баланса между производительностью и энергоэффективностью. Ожидается, что Apple A18 Pro будет основан на 3-нм техпроцессе TSMC. По слухам, он будет состоять из двух мощных процессорных ядер и шести маломощных.

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