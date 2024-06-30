На консолях Xbox может появиться поддержка Steam

Корпорация Microsoft намерена внедрить в следующее поколение игровых консолей поддержку цифрового магазина Steam. Об этом рассказал журналист и инсайдер Джез Корден со ссылкой на планы компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Кордена, следующее поколение Xbox, которое уже официально находится в разработке, будет поддерживать Steam. Это позволит расширить игровой ассортимент и предоставить пользователям выбор. Откажется ли при этом Microsoft от собственного магазина, не уточняется.

"Я не думаю, что они ожидают когда-либо роста в области аппаратного обеспечения", - заявил журналист. В компании планируют сократить акцент на аппаратном обеспечении Xbox в пользу развития программных платформ и сервисов, сделав из консоли открытую платформу. Причем эксклюзивные игры внутренних студий Xbox, такие как Halo и Forza, будут выходить и на платформе PlayStation.

Следующее поколение консолей Xbox будет ориентировано на узкий круг преданных поклонников, которые станут нишевыми и сравнимыми с портативной консолью Steam Deck. Причем компания намерена завлекать новых геймеров доступными ценами, распродажами, а разработчиков - предложением "больших возможностей".

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