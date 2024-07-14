Microsoft встроит в Xbox ИИ для простого возврата денег за игры

Microsoft приступила к тестированию чат-бота на базе искусственного интеллекта (ИИ) в Xbox, который призван улучшить и ускорить службу поддержки. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Источники, знакомые с планами Microsoft, сообщили The Verge, что софтверный гигант тестирует "воплощенного ИИ-персонажа" Xbox AI, который анимируется, отвечая на вопросы, адресованные службе поддержки Xbox. Чат-бот Xbox AI подключен к документации поддержки Microsoft и экосистемы Xbox, поэтому может отвечать на вопросы по работе игровых систем и даже обрабатывать запросы пользователей на возврат средств за непонравившиеся игры.

"Мы действительно тестируем виртуального агента поддержки Xbox. Внутренний прототип представляет собой анимированного персонажа, который может обрабатывать вопросы по обслуживанию Xbox. Прототип позволяет игрокам проще и быстрее получать помощь. Нейросеть отвечает с использованием элементов естественного языка, а также информации с существующих страниц поддержки Xbox", - заявил генеральный менеджер по игровому искусственному интеллекту в Xbox Хайян Чжан, отвечая на вопросы The Verge.

Когда состоится полноценный релиз сервиса, не сообщается. Также неизвестно, будет ли он работать за пределами США.

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