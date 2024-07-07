Вышла новая версия Telegram

В магазинах цифровой дистрибуции появилась новая версия официального клиента Telegram. Мессенджер получил несколько новых функций и возможностей - например, теперь в Telegram можно настроить монетизацию фотографий и видеороликов в своем канале. Для этого достаточно опубликовать материал как зашифрованное сообщение, разблокировать которое смогут только участники, оплатившие доступ.

Как передает Day.Az со ссылкой на официальный сайт Telegram, для оплаты подойдет внутренняя валюта Telegram Stars, которую потом можно использовать для продвижения канала или конвертировать в TON и вывести в фиатные средства. Также в новой версии разработчики включили возможность работать сразу с несколькими веб-приложениями. Теперь их можно не закрывать, а сворачивать. Кроме того мессенджер теперь поддерживает работу с виджетами ссылок в историях, а также научился показывать материалы по хештегам и местоположению.

Загрузить обновление можно через магазин приложений или с официального сайта.

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