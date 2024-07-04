В сети нашли неофициальную госверсию Windows 11

Пользователи социальных сетей обнаружило неофициальную сборку Windows 11, предположительно разработанную для государственных служащих.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание TechSpot, ссылаясь на пользователя X под ником Andy__Kirby.

Он утверждает, что эта версия, называемая Government Edition, была создана Microsoft для государственных организаций. Однако эксперты TechSpot опровергли эту информацию, заявив, что официальной "государственной" версии Windows не существует.

Эта сборка отличается от обычной версии Windows 11 тем, что в ней отсутствуют многие приложения Microsoft, такие как Microsoft Edge, Windows Security Suite, Camera, Media Player, Paint и Clock. Размер дистрибутива операционной системы также значительно меньше установочного файла Windows 11.

Кроме того, создатели сборки, по-видимому, обошли жесткие требования Microsoft к состоянию компьютера, так что она может работать на старых системах, которые не соответствуют официальным требованиям производительности.

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