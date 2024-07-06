В НАСА допустили задержку лунной миссии Artemis 3

В лунной миссии Artemis 3 допускается задержка из-за задержки в разработке посадочного модуля Human Landing System (HLS). Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на анализ программы, проведенный НАСА, сообщает SpaceNews.

По данным американского космического агентства, с вероятностью 70 процентов миссия будет готова к посадке на поверхность Луны к февралю 2028 года. В настоящее время НАСА планирует это сделать в сентябре 2026-го. Потенциальный перенос HLS обусловлен темпами разработки многоразовой транспортной системы Starship компании SpaceX, на основе которой создается HLS.

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