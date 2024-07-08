США нарастили закупки беспилотников у Евросоюза

Вашингтон в мае нарастил импорт беспилотников из Европейского союза (ЕС) до максимальных с сентября $1,2 млн, а по сравнению с маем 2023 года - в пять раз, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Покупки США дронов у Евросоюза в мае 2024 года увеличились почти в три раза к апрелю, до более чем $1,2 млн. Это стало максимальным объемом поставок за месяц с сентября 2023 года, когда беспилотников было импортировано почти на $2 млн.

При этом по сравнению с маем 2023 года импорт вырос более чем в пять раз, с $240 тыс. Всего по итогам пяти месяцев этого года в США прибыло беспилотных летательных аппаратов из ЕС на $2,7 млн против $2,3 млн годом ранее.

Отмечается, что до июня 2022 года США не покупали дроны у Евросоюза.

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