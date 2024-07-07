В США завершились приготовления к запуску спутника Türksat 6A

Во Флориде (США) завершились приготовления к запуску первого телекоммуникационного спутника турецкой разработки Türksat 6A.

Как сообщает Day.Az, запуск спутника с мыса Канаверал намечен на вторник, 9 июля.

Türksat 6A будет выведен на орбиту ракетой-носителем Falcon 9.

В церемонии запуска примет участие министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

Türksat 6A позволит расширить охват аудитории турецких спутников с 3,5 млрд до 5 млрд человек в Турции, странах Европы и Южной Азии.

Уровень импортозамещения спутника Türksat 6A весом в 4,2 тонны превышает 80 проц.

Глава Минтранса Турции ранее заявлял, что средняя стоимость одного спутника связи составляет 200-250 млн долларов.

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