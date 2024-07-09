Microsoft запретила некоторым сотрудникам пользоваться Android-смартфонами

Корпорация Microsoft запретила своим сотрудникам в Китае использовать устройства под управлением Android для работы. Об этом сообщает издание Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным Bloomberg, китайские сотрудники корпорации должны отказаться от использования в служебных целях любых устройств под управлением Android и вместо этого использовать менеджеры паролей Microsoft Authenticator и приложение Identity Pass. Если у сотрудников нет устройств Apple, Microsoft предоставит им смартфоны iPhone 15 для служебных нужд.

После того, как осенью прошлого года китайские власти отрицали введение запрета на использование устройств Apple в служебных целях, Microsoft стала первой крупной компанией, запретившей использовать устройства конкурентов. Возможно, это связано с тем, что фирменная инфраструктура Google Play в Китае официально не работает, и устройства под управлением Android часто используют альтернативные магазины приложений, которые могут представлять угрозу безопасности данных.

Сообщения о запрете на использование устройств под управлением Android в Microsoft не были официально подтверждены, но, по сообщениям, уже вступили в силу. В ближайшее время китайские сотрудники корпорации будут обязаны подтверждать свою личность через устройства Apple для доступа к корпоративным информационным системам.

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