Стали известны характеристики и стоимость iPhone 16 Pro Max

Инсайдер и аналитик Anthony, известный в соцсети X (ранее Twitter) под ником @TheGalox_, раскрыл характеристики и стоимость нового iPhone 16 Pro Max, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно источнику, смартфон будет оснащен 6,9-дюймовым OLED-дисплеем Samsung M14 с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1600 нит. За производительность новинки будет отвечать флагманский чип Apple A18 Pro, работающий в паре с 8 ГБ оперативной памяти.

Основная камера в iPhone 16 Pro Max будет состоять из 48-мегапиксельного модуля, дополненного ультраширокоугольным модулем на 48 Мп и перископного телеобъектива с пятикратным оптическим зумом с тетрапризмой и с разрешением 12 Мп.

Емкость аккумулятора составит 4676 мАч, а поддержка проводной зарядки - 25 Вт. Мощность беспроводной зарядки пока не раскрывается.

Среди прочего также подтверждается появление на корпусе новинки кнопки Capture Button, которая будет отвечать за запуск камеры и спуск ее затвора.

По данным Anthony, iPhone 16 Pro Max поступит в продажу по цене от $1199.

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