Работники Samsung объявили забастовку

Участники Национального профсоюза Samsung Electronics объявили первую в истории компании полномасштабную забастовку. В ней приняли участие более 6,5 тысячи работников южнокорейского производителя, сообщает Financial Times (FT), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Поводом для забастовки стали зарплаты и условия труда. Профсоюз требует от Samsung уважать трудовую деятельность, повысить премии и увеличить отпускные. Также NSEU обвинил руководство Samsung в неспособности извлечь выгоду из растущего спроса на искусственный интеллект.

В профсоюзе ожидали сбоев в производстве микросхем Samsung, утверждая, что в акции приняли участие 5000 человек, занятых в проектировании, производстве и разработке полупроводников. Samsung заявила, что на ее деятельность это не повлияло.

"Мы делаем это от отчаяния, что это невозможно сделать, если не сейчас. Мы продолжим борьбу до тех пор, пока компания не изменится", - заявил профсоюзный лидер Сон У Мок на митинге возле штаб-квартиры Samsung в Хвасоне, в 45 километрах к югу от Сеула.

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