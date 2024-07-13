Android-смартфонам предрекли сильное подорожание

Известный инсайдер Йогеш Брар прогнозирует значительное повышение цен на новые Android-смартфоны из-за выхода процессора следующего поколения от Qualcomm. Об этом сообщает издание Wccftech, ссылаясь на посты аналитика в X (Twitter), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, новые флагманские модели могут стать на треть дороже текущих моделей. Это связано с тем, что новый чип Snapdragon 8 Gen 4 будет стоить $220-240 за штуку, что на $20 дороже предыдущего поколения.

Официальная презентация нового чипа от Qualcomm запланирована на октябрь 2024 года. Процессор будет производиться по трехнанометровому техпроцессу TSMC, а вместо ARM-ядра в нем появится ядро собственной разработки Oryon. Вероятно, что чип также получит поддержку работы с ИИ.

Предполагается, что одними из первых смартфонов на базе Snapdragon 8 Gen 4 станет линейка Samsung Galaxy S25, анонс которой запланирован на январь 2025 года. При этом, согласно слухам, не исключено, что Samsung откажется от чипа Qualcomm в пользу более доступного решения от MediaTek.

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