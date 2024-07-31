Microsoft убрал всю рекламу в одной из программ

Корпорация Microsoft удалила все рекламные блоки из популярного мессенджера Skype, передает Day.Az со ссылкой на издание Neowin.

Реклама из программы исчезла после выхода версии 8.125.76.201. В материале говорится, что рекламные блоки перестали отображаться во всех версиях приложения - как для компьютеров, так и для смартфонов.

Skype - бесплатное ПО для обмена сообщениями с функциями видеосвязи. В 2011 году корпорация Microsoft приобрела компанию-разработчика программы за 8,5 миллиарда долларов США.

В начале июля стало известно, что корпорация Microsoft добавила в ОС Windows 11 23H2 и 22H2 новую рекламу. Рекламные блоки появились в раздел меню "Пуск" и настройках системы.

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