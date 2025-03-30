Названы 2 самых сбалансированных бюджетных смартфона

За последние годы производители смартфонов значительно прокачали девайсы бюджетной ценовой категории - уже необязательно сильно тратиться, чтобы обзавестись качественным и надежным смартфоном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, издание The New York Times рассказало о двух недорогих, но крутых смартфонах, которые можно купить весной 2025 года. При бюджете 300 долларов они предлагают шустрый дисплей, неплохое железо и внушительную автономность.

Samsung Galaxy A15 5G

Кажется, корейская компания поняла, какие бюджетники нужно выпускать, чтобы захватить рынок. Galaxy A15 5G получил яркий 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 90 Гц, процессор MediaTek 6835, мощности которого предостаточно для многозадачности и повседневных задач, а объема аккумулятора с легкостью хватает на полный рабочий день.

Кроме того, Samsung предлагает беспрецедентные четыре года обновлений программного обеспечения для бюджетного телефона. Таким образом, он не потеряет свой актуальности вплоть до 2027 года, когда выйдет Android 18.

Moto G Power 2024

Смартфон Moto незначительно дороже Galaxy A15 5G, но заметно круче по нескольким параметрам. Во-первых: 120-герцовый дисплей. Во-вторых, это один из главных монстров автономности на рынке - батареи хватит на два дня. В-третьих, поддерживается беспроводная зарядка. Наконец, за счет чипсета Mediatek Dimensity 7020 можно смело рассчитывать на стабильный гейминг.

Однако его ЖК-экран не такой яркий, как OLED-дисплей "Гэлэкси", к тому же, он не получит столько обновлений ПО, сколько конкурент. Тем не менее, это оптимальный выбор за свои деньги.