Люди, страдающие от мигрени, знают, как невыносимо долго тянется время при такой сильной боли и насколько она ухудшает их качество жизни.

Любой шум или самое незначительное дело становятся большой проблемой, человек просто хочет отдохнуть и с нетерпением ждет, когда пройдет боль.

Поэтому в нашей сегодняшней статье мы предложим вам 5 способов, которые помогут преодолеть мигрень быстро и эффективно. Это будут домашние и полностью натуральные средства.

Зрим в корень проблемы

Прежде чем приступать, собственно, к советам по борьбе с мигренью, следует отметить, что данные средства не являются панацеей, особенно для тех, кто страдает от мигрени в ее хронической форме.

Мигрень может быть вызвана различными факторами, такими как диета, стресс, кровяное давление или мышечные контрактуры, и именно их мы должны исключить, чтобы победить боль.

Предлагаемые нами средства известны еще со времен глубокой древности. Они эффективно снимают симптомы мигрени и действуют достаточно быстро. Кроме того, они полностью натуральные.

Они позволяют избежать применения лекарственных средств промышленного производства, которые часто вызывают нежелательные побочные эффекты.

1. Горячая ванна для ног

Для мигрени характерно чувство "перенапряжения" в области головы, сильное давление и боль.

По этой причине действуем следующим образом: если мы активизируем противоположную часть своего тела (то есть ноги), то в верхней части наступит облегчение.

Для этого нам понадобится только горячая вода и емкость достаточного размера, чтобы погрузить в нее ноги.

Что нужно сделать?

Садимся поудобнее на стул или на диван и ставим ванночку для ног рядом.

Вода должна быть очень горячей, максимально приемлемой для нас температуры. Обжигаться, конечно, не стоит, но ноги должны покраснеть.

Погружаем ноги в ванночку на 20-30 минут.

Рядом желательно поставить еще одну емкость с горячей водой (или проводить данную процедуру в ванне, чтобы вода всегда была под рукой) и добавлять по мере необходимости. Главное, чтобы вода всегда оставалась горячей и не успевала остыть.

По окончании процедуры, высушиваем ноги полотенцем и надеваем теплые носочки.

2. Глина

Прикладывание глины к животу - это универсальное лекарство, ведь живот - центральная и жизненно важная часть нашего тела, которая способна помочь нам сбалансировать все функции организма.

Компресс из глины на живот оказывает противовоспалительное, обезболивающее и расслабляющее действие. Эффект практически мгновенный. Так что в принципе этим средством может воспользоваться любой человек при необходимости.

Держать компресс нужно не менее получаса, хотя в идеале нужно класть его на всю ночь.

При смешивании глины с водой старайтесь избегать использования металлической или пластмассовой посуды, так как это снизит эффективность лечения. Отдавайте предпочтение стеклянной, деревянной или керамической.

3. Кофейная клизма

Кофейные клизмы обладают поистине удивительным действием: они оптимизируют функцию печени, а этот орган напрямую связан с появлением мигрени и многих других проблем со здоровьем.

Для приготовления клизмы используют молотый органический (не обжаренный) кофе. А вводится он посредством обыкновенной резиновой груши.

Вам понадобится по меньшей мере 0,5 литра воды, поэтому советуем вскипятить 1 л и добавить 3 столовые ложки (50-60 г) кофе.

Затем необходимо дать жидкости остыть, чтобы она была комнатной температуры. Клизму делают лежа на правом боку. Постарайтесь потерпеть хотя бы минут 10 и повторите, пока не закончатся 0,5 литра.

4. Лимон на запястья

Это древнее средство основано на очищающих свойствах лимона, цитрусового фрукта, который оказывает мощное подщелачивающее действие на наш организм.

Нам нужно просто приложить по половинке лимона к своим запястьям и подержать 10 минут. Настолько просто, что действительно стоит попробовать!

А еще можно пить лимонную воду во время приступов мигрени.

5. Массаж с эфирными маслами

Последнее из рекомендуемых нами средств, возможно, будет для вас самым приятным и расслабляющим. Особенно, если есть кто-то, кто поможет нам осуществить данную процедуру.

Лечение заключается в массировании болезненных участков лица и кожи головы с использованием смеси из двух видов эфирных масел:

Эфирного масла мяты: очень освежает. Мята - это ароматическое растение, которое обеспечивает мгновенное облегчение.

Эфирного масла лаванды: оказывает регулятивный и расслабляющий эффект. Лаванда в принципе может стать нашим великим союзником в борьбе против мигрени.

Эти эфирные масла необходимо развести в каком-нибудь растительном масле, увлажняющем креме или же геле алоэ вера. Ведь в "живом" виде они будут слишком концентрированными.

Не забывайте также, что масла должны быть органическими, будьте внимательны при покупке, так как во многих местах продают синтетические ароматы, которые, конечно, не имеют никаких лечебных свойств.

Источник