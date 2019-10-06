Еще в самом начале тотальной диетологии недобрый взор новоиспеченных адептов здорового питания был брошен в сторону жиров, самой очевидной причины лишнего веса.

Но все оказалось не так однозначно и занявшие "святое место" рафинированные углеводы и обработанные пищевые продукты привели к еще большему ожирению планеты.

Перепроверив данные, ученые пришли к выводу, что некоторые насыщенные жирами продукты не только можно, но и нужно возвращать в свой рацион, иначе не оберешься проблем со здоровьем.

Мы публикуем подборку фактов, посвящённую именно таким продуктам.

Авокадо

В отличие от всех остальных фруктов, содержащих углеводы, авокадо изобилует жирами. С содержанием жира около 77% авокадо превосходит по жирности даже большинство продуктов животного происхождения. Основной жирной кислотой является мононенасыщенный жир, который называется олеиновой кислотой. Она также преобладает в оливковом масле и славится своим положительным влиянием на сердце.

10 жирных продуктов, от которых организму сплошная польза

Кроме того, авокадо - это отличный источник калия. Его в данном фрукте на 40% больше, чем в бананах, другом знаменитом источнике этого ценного элемента. Также авокадо содержит необходимую для улучшения пищеварения клетчатку.

Сыр

Сыр необычайно питателен. И это неудивительно, учитывая, что целый стакан молока уходит на изготовление одного ломтика сыра. В сыре содержится кальций, витамин В12, фосфор, селен и все группы питательных элементов. Толстый ломтик сыра содержит 6,7 г белка, столько же, сколько 1 стакан молока. И, как и все жирные молочные продукты, сыр содержит полезные жирные кислоты, положительно влияющие на здоровье.

Черный шоколад

Это один из тех редких продуктов, вкус которого не менее прекрасен, чем его положительные качества. В черном шоколаде содержится 65% жира, 11% клетчатки и более 50% рекомендуемой дневной дозы железа, магния, меди и марганца.

А по количеству антиоксидантов он превосходит даже знаменитую чернику. Исследования также подтвердили, что люди, регулярно потребляющие черный шоколад, имеют на 50% меньше шансов умереть от сердечных болезней по сравнению с теми, кто его не ест. Другие исследования показывают эффективность шоколада в улучшении работы головного мозга и защите от пагубного влияния солнечных лучей.

Необходимо, однако, помнить, что речь идет лишь о высококачественном черном шоколаде, состоящем, как минимум, на 70% из какао-бобов.

Яйца

Какое-то время назад яйца провозгласили вредной едой, поскольку в их желтках содержится чересчур много холестерина (в 1 яйце - 71% от рекомендуемой дневной дозы).

Однако последние исследования показали, что холестерин из яиц у большинства людей не влияет на уровень холестерина в крови. Яйца реабилитированы и вновь провозглашены одним из наиболее питательных продуктов на Земле.

10 жирных продуктов, от которых организму сплошная польза

В них содержатся все необходимые человеку питательные элементы, включая витамины и минералы, а также защищающие зрение антиоксиданты и необходимый для мозговой активности элемент холин, который недополучают около 90% людей.

Рыба жирных сортов

В полезности жирных сортов рыбы, таких как лосось, форель, скумбрия, сардины и сельдь, не сомневается уже никто. В них содержатся ценные омега-3 жирные кислоты, белок высокого качества, а также все виды питательных элементов. Те, в чьем меню постоянно присутствуют эти виды рыбы, имеют гораздо меньше шансов на развитие сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии, старческого слабоумия и многих других распространенных болезней.

Орехи

Орехи представляют собой один из самых щедрых подарков природы. Помимо замечательного вкуса, они славятся высоким содержанием клетчатки и растительного белка отменного качества. В них полно витамина Е, который называют "витамином красоты", и магния, который большинство людей недополучают.

Грецкий орех, миндаль, макадамия, фундук - выбирайте на свой вкус по-отдельности, или все вместе. Но помните, что полезными являются только не прошедшие термическую обработку цельные орехи. Дробленные, жареные в масле, с солью, сахаром, специями и прочими премудростями орехи представляют собой пусть и вкусную, но пустую еду.

Сливочное масло

Сливочное масло почти полностью представляет собой чистый жир, половина которого - насыщенные жиры. Однако жирные кислоты из масла показали себя отличными помощниками здоровья. В масле от вскормленных травой коров также содержатся ценные питательные вещества, такие как витамины, А и К2.

10 жирных продуктов, от которых организму сплошная польза

В целом, жители стран с развитым молочным хозяйством, где коровы питаются травой, реже умирают от сердечных заболеваний и, как ни странно, учитывая жирность таких продуктов, как сливки и масло, почти не обладают лишним весом.

Оливковое масло первого отжима

Еще один жирный продукт, о пользе которого никто не посмеет спорить. Оливковое масло является ключевым ингредиентом средиземноморской кухни, которая признана не только одной из самых вкусных, но и самой сбалансированной и полезной в мире. Помимо изобилия витаминов Е и К, оно содержит мощнейшие антиоксиданты, способные устранять воспаления и улучшать качество крови.

Также доказана способность оливкового масла снижать уровень "плохого" холестерина, понижать кровяное давление и защищать от всевозможных болезней сердечно-сосудистую систему.

Кокосы и кокосовое масло

Кокосы и полученное из них масло содержат 90% насыщенных жиров, что делает их богатейшим на планете источником данного вида жиров. Однако народы, ежедневно потребляющие данный продукт в больших количествах, не показывают высокий уровень смертности из-за болезней сердца и не склонны к ожирению. Кокосовый жир отличается от всех других жиров, ибо представляет собой жирные кислоты среднего звена, перерабатывающиеся организмом особенным образом.

10 жирных продуктов, от которых организму сплошная польза

Эти жирные кислоты поступают прямиком в печень, где могут преобразовываться в кетоновые тела. Ученые приписывают этим жирам такие способности, как уменьшение аппетита, ускорение обмена веществ, и даже помощь в лечении болезни Альцгеймера.

Жирный йогурт

Забудьте о созданных для моделей и балерин ноль-процентных водянистых йогуртах. Наиболее полезным (и вкусным, признаем это) является именно жирный йогурт. Он содержит все присущие жирным молочным продуктам питательные вещества, и, помимо того, необычайно полезные бактерии-пробиотики, которые позаботятся не только о вашем здоровье, но и о красоте. Клинические исследования доказали, что, улучшая пищеварение, йогурт помогает коже и волосам оставаться чистыми, здоровыми и молодыми. Кроме того, он эффективен в борьбе с лишним весом.

10 жирных продуктов, от которых организму сплошная польза

Следует, однако, с осторожность выбирать правильный жирный йогурт: он не должен содержать вредных добавок (сахара, вкусовых и ароматических усилителей, загустителей и прочего), а его срок хранения должен быть небольшим. В противном случае, вы покупаете напичканный консервантами и ароматизаторами продукт, весьма далекий от названия "здоровый".

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