Раскрыт главный показатель оценки ситуации с COVID-19

Главным показателем оценки распространения новой коронавирусной инфекции является соотношение между количеством заболевших и выздоровевших, рассказала директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в Москве число выздоровевших стабильно превышает число заболевших, однако в других регионах наблюдается обратная ситуация, отметила эксперт. По ее мнению, текущий прирост случаев заболевания нельзя считать второй волной, так как в России "не заканчивалось то, что называлось первой волной".

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 32 млн заболевших, почти 24 млн человек выздоровели, а более 980 тыс. пациентов умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19.