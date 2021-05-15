Малышева развеяла страшные слухи об "индийском" штамме коронавируса

Ведущие программы "Жить здорово!" на Первом канале российского телевидения Елена Малышева и Андрей Продеус развеяли несколько мифов об "индийском" штамме коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Первым заблуждением, которое прокомментировали специалисты, было утверждение, что в Индии самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 и самый высокий уровень смертности от него. Продеус отметил, что в Индии живет почти 1,4 млрд человек - в десять раз больше, чем в России, и в четыре раза больше, чем в США. При этом в США за все время было зафиксировано более 33 млн случаев заражения, а в Индии - 21 млн.

Медики подчеркнули, что первое место по количеству инфицированных на один млн жителей в мире занимает Андорра, а Индия находится на 113-м месте. Больше всего смертей на миллион жителей было зафиксировано в Венгрии. Индия по этому показателю заняла 112-е место в мире. "Поэтому все вот эти страшные слухи не соответствуют действительности", - заключил Продеус.

Мифом оказалось и то, что течение болезни при "индийском" штамме более тяжелое, а сам вирус - более заразный. По словам Продеуса, все инфицированные новым штаммом составляют 0,00001 процента от всех заболевших COVID-19 в мире. "Это еще раз доказывает, что у него нет преимущества перед "уханьским" штаммом с точки зрения распространения", - уточнил доктор.

Специалисты также заверили, что против "индийского" штамма действуют те же лекарства и прививки, что и против обычного. Продеус также подчеркнул, что антитела, выработавшиеся после перенесенного коронавируса, защищают, в том числе и от "индийского" штамма.