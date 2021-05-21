Стало известно, как можно будет улучшить антибактериальные свойства масок

Наночастицы за счет схожей с молекулами структуры могут стать средством, усиливающим антибактериальную устойчивость масок и других средств защиты от коронавирусной инфекции, считает ученый-кристаллограф, профессор Сколковского института науки и технологий Артем Оганов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал в пятницу на просветительском марафоне "Новое знание" в Москве.

"Я думаю, что в плане антибактериальных свойств очень большую роль могут сыграть наночастицы. Молекулы и наночастицы - это по сути одно и то же. Это конечный агрегат из атомов. Такого рода [научные] предсказания [свойств материалов на основе наночастиц] могут действительно помочь", - сказал Оганов, отвечая на вопрос о том, могут ли технологии предсказания свойств материалов помочь в улучшении антибактериальных свойств масок и других средств защиты в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Говоря об особенностях наночастиц, ученый также напомнил о случаях, когда они могут навредить здоровью.

"Они могут вызывать рак легких при вдыхании <...> Оксидные наночастицы очень часто вызывают рак легких. Так что тут надо быть аккуратными, чтобы наши наночастицы служили нам только добрую службу", - заключил он.

Просветительский марафон "Новое знание" проходит 20-22 мая в восьми городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Ожидается, что слушателями лекций известных ученых, представителей власти, бизнеса, деятелей культуры и спортсменов в офлайн- и онлайн-форматах станут более 5 млн человек. Организатором события выступило российское общество "Знание".

В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. Ключевыми темами марафона станут, в частности, "Мифы о власти искусственного интеллекта", "Экосистемы будущего", "Биохакинг: "за" и "против", "Зеленое будущее атомной индустрии", "Девушки в науке". Марафон должен стать отправной точкой для новых форматов работы общества "Знание" как "современной высокотехнологичной платформы федерального охвата", считают его инициаторы.

Общество "Знание"

26 марта на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" с участием президента России Владимира Путина победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Максим Древаль предложил идею создания современной и технологичной платформы знаний, которая бы опиралась на уникальный просветительский опыт и традиции, имевшиеся в Советском Союзе. В качестве примера такой деятельности было приведено общество "Знание". Глава государства поддержал эту идею, 21 апреля в послании Федеральному собранию он заявил о назревшей актуальности перезапуска общества "Знание" на современной цифровой платформе.

Российское общество "Знание" - общественная некоммерческая организация, основная задача которой заключается в просветительской работе.