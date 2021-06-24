ВОЗ призвала прививать детей и подростков от коронавируса
Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) впервые заявила, что детей можно вакцинировать от коронавируса, следует из ее обновленных рекомендаций. Об этом сообщается на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
В обновленных рекомендациях говорится, что дети и подростки, как правило, переносят коронавирус в более легкой форме по сравнению со взрослыми.
"Поэтому, если они не входят в группу с более высоким риском тяжелого COVID-19, их нужно вакцинировать в менее срочном порядке, чем пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями и медицинских работников", - говорится на сайте ВОЗ.
Ранее организация говорила о недостаточных данных о влиянии вакцин против COVID-19 на детей, потому не советовала вакцинировать детей.
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