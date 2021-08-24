Врач рассказал, что делать после контакта с инфицированным SARS-CoV-2

Каким должен быть порядок действий, если у кого-то из людей, с которыми вы постоянно общаетесь, диагностирован COVID-19, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов, сообщает Day.Az.

Вчера вы общались с коллегой, а сегодня он не вышел на работу и ему поставили диагноз "коронавирусная инфекция". Как следует поступить в этом случае, объяснил врач-терапевт высшей категории, токсиколог, член Клуба научных журналистов Алексей Водовозов.

"Сейчас основной превалирующий вариант коронавируса - "дельта", у него более короткий инкубационный период. Поэтому если произошло заражение, человек узнает довольно быстро - от 2,5 до 5 дней. В случае контакта с заболевшим никаких особых мер принимать не нужно, то есть не надо бежать делать ПЦР. Если человек, с которым вы контактировали, заболел официально и зарегистрирован, соответственно, с его контактами тоже могут связаться. Но это далеко не всегда необходимо: к счастью для нас, коронавирус не настолько заразен, как, например, корь, потому что контакт с коревым пациентом - это почти стопроцентная вероятность заражения для человека, а здесь все-таки цифра отличается ощутимо", - сказал врач в интервью радио Sputnik.

В случае, если у вас был контакт с инфицированным, следите за своим самочувствием и при появлении характерных симптомов COVID-19 обращайтесь к врачу, рекомендовал Алексей Водовозов.

"Просто наблюдайте за своим состоянием - повышается ли температура, появляются ли какие-то другие симптомы, характерные для ковида, та же потеря обоняния или желудочно-кишечные расстройства, так может проявляться в том числе и штамм "дельта". В этом случае вызывайте врача и сообщайте, что у вас был контакт с ковидным пациентом", - сказал Алексей Водовозов.



Для заражения коронавирусной инфекцией уровень близости контакта имеет значение, добавил врач.

"Чем плотнее был контакт, тем выше вероятность передачи инфицирующей дозы. То есть соответственно мы можем выстроить линейку, начиная с объятий, поцелуев и прочих вещей и заканчивая общением в масках на расстоянии полтора-два-три-четыре метра. Чем больше была дистанция, тем ниже вероятность передачи инфицирующей дозы", - отметил Алексей Водовозов.

Врач-терапевт напомнил, что если вы привиты хотя бы первой дозой вакцины от коронавируса, то это снижает риск инфицирования.

