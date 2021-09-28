Разработан анализ крови, выявляющий болезнь Альцгеймера

Способ диагностировать болезнь Альцгеймера по анализу крови придумали врачи из швейцарской Больницы кантона Санкт-Галлен. О своем методе они рассказали в статье в журнале Science Advances, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи искали способ обнаруживать в крови тау-белки и бета-амилоиды, определять их форму и измерять количество. Для этого они решили использовать атомно-силовой микроскоп, позволяющий изучать объекты размером вплоть до атомарного. Ученые взяли образцы крови у 50 пациентов с болезнью Альцгеймера и 16 здоровых, а затем, не зная, кому принадлежит какой образец, попытались выявить деменцию с помощью микроскопа.

Отличительной чертой людей с болезнью Альцгеймера оказалось присутствие в пробах большого количества белковых волокон длиной в несколько сотен нанометров. У здоровых людей или тех, кто был на начальной стадии заболевания, таких волокон были единицы, но, по мере прогрессирования болезни, их становилось все больше.

Сегодня болезнь Альцгеймера диагностируется в основном с помощью тестов на когнитивные способности, однако заметные нарушения обычно проявляются на более поздних стадиях болезни. Также используются сложные и дорогие способы сканирования мозга. Еще один метод - исследование спинномозговой жидкости, довольно неприятная и болезненная процедура.

Анализ крови мог бы стать хорошей альтернативой некоторым существующим подходам, считают исследователи. Однако до введения его в клиническую практику предстоит еще неоднократно подтвердить эффективность на большем количестве пациентов.