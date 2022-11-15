Названы неожиданные причины утреннего кашля

Кашель по утрам может говорить о самых разных проблемах, в том числе наличии синусита, полипов в носу, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, считает врач-терапевт Алексей Хухрев. Как объяснил специалист в беседе с изданием "Москва 24", при образовании полипов в носу или синусите слизь затекает в дыхательные пути, и после сна человек отхаркивает ее. При рефлюксной болезни содержимое желудка забрасывается в пищевод и даже в верхние дыхательные пути, передает Day.Az.

"Желудочный сок при этом обжигает и ротоглотку, и нос и может провоцировать рефлекторный кашель, особенно утренний", - пояснил терапевт Хухрев.