https://news.day.az/medicine/1511627.html Названы неожиданные причины утреннего кашля
Названы неожиданные причины утреннего кашля
Кашель по утрам может говорить о самых разных проблемах, в том числе наличии синусита, полипов в носу, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, считает врач-терапевт Алексей Хухрев. Как объяснил специалист в беседе с изданием "Москва 24", при образовании полипов в носу или синусите слизь затекает в дыхательные пути, и после сна человек отхаркивает ее. При рефлюксной болезни содержимое желудка забрасывается в пищевод и даже в верхние дыхательные пути, передает Day.Az.
"Желудочный сок при этом обжигает и ротоглотку, и нос и может провоцировать рефлекторный кашель, особенно утренний", - пояснил терапевт Хухрев.
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