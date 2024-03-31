Названа неожиданная возможная причина развития шизофрении

Исследователи из Университета Кёнхи в Сеуле выявили связь между изменениями состава микробиома кишечника и риском развития шизофрении. Как передает Day.Az, результатами исследования они поделились в журнале Nutrients.

Микробиом кишечника как совокупность различных бактерий играет важную роль в организме, обеспечивая его нормальное функционирование. Он способствует образованию слизи в желудке и участвует в синтезе пищеварительных ферментов. Кроме того, микробиом непосредственно влияет на иммунитет и метаболизм, а также частично регулирует мозговую активность через кишечную нервную систему, иммунную и эндокринную системы.

Новое исследование состояния микробиоты кишечника пациентов с шизофренией показало, что у людей с этим расстройством часто наблюдаются нарушения метаболизма липидов и глюкозы в организме. Также у них снижено бактериальное разнообразие в кишечнике. Кроме того при шизофрении часто выявляется дефицит SCFA-кислот, включая ацетатную, пропионатную и бутиратную. Эти кислоты являются важными для защиты мозга от токсинов и поддержания когнитивных способностей.

Ученые подчеркнули, что дисбактериоз кишечника может привести к снижению нейропластичности мозга (способности нейронных сетей изменяться путем роста и реорганизации) и потенциально усилить тенденцию к агрессивному поведению. Они добавили, что результаты их исследования могут поспособствовать разработке новых подходов к лечению шизофрении, направленных на восстановление нормального состояния кишечного микробиома.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!