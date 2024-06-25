Ученые создали для смартфонов безопасный аналог рентгеновского зрения

Исследователи из Техасского университета в Далласе в сотрудничестве с учеными Сеульского национального университета объявили о создании революционного микрочипа. Он может быть интегрирован в смартфон и с помощью терагерцового излучения использоваться для просмотра объектов сквозь различные препятствия, сообщает CBS News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отличительной особенностью разработки является использование частотного диапазона от 200 до 400 ГГц, что позволяет обходиться без вредного рентгеновского излучения. Микросхема способна генерировать волны в электромагнитном спектре от 0,1 ТГц (100 ГГц) до 10 ТГц. Дистанция сканирования на данный момент составляет 10 мм.

Используемая в чипе технология позволяет лучам проникать через туман, пыль и другие виды помех, которые обычно препятствуют проникновению оптического света. Отраженные от объектов волны возвращаются на микрочип, где специальные пиксели захватывают сигнал для создания визуального изображения.

В рамках испытаний новой технологии исследователям удалось воссоздать изображения таких объектов, как USB-ключ, лезвие, интегральная схема и пластиковая шайба, находящихся на расстоянии всего в один сантиметр от чипа. В будущих экспериментах команда планирует значительно расширить возможности сканирования, увеличив дистанцию до 12,7 см.

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