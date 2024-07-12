Выявлены молекулы для разработки противораковых вакцин

Испанские ученые из Научно-исследовательского института больницы дель Мар совместно с Университетом Сима в Наварре и Университетом Помпеу Фабра выявили группу молекул, которые помогут в разработке противораковых вакцин. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances, передает Day.Az.

Микропротеины представляют собой очень маленькие белки, экспрессируемые только опухолевыми клетками, что делает их потенциальными мишенями для иммунной терапии. Исследователи проанализировали данные по опухолям и здоровой ткани, чтобы идентифицировать микропротеины, которые кодируются генами, ранее считавшимися неспособными кодировать белки.

Открытие стало возможным благодаря использованию вычислительных методов, таких как транскриптомика, транслатомика и протеомика, а также лабораторных экспериментов, направленных на изучение иммунного ответа. Транскриптомика направлена на изучение совокупности транскриптов (продуктов активных генов в виде матричной РНК), тогда как транслатомика нацелена на матричную РНК, непосредственно участвующую в процессе синтеза белка.

Разработка вакцин от рака основывается на способности иммунной системы распознавать чужеродные молекулы. Раковые опухоли выделяют измененные мутациями пептиды, которые распознаются иммунной системой и вызывают защитную реакцию. Некоторые опухоли, такие как рак печени, характеризуются низкой частотой мутации, но при этом продолжают выделять значительное количество специфических микропротеинов.

В отличие от вакцин, основанных на мутациях, специфичных для пациента, это лечение более универсально, поскольку один и тот же микропротеин экспрессируется у разных пациентов.

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