Развеяны пять популярных мифов об отбеливании зубов

"Кабинетное отбеливание вреднее домашнего" - это наиболее распространенный и максимально необоснованный миф об отбеливании зубов, рассказала "Газете.Ru" челюстно-лицевой хирург, имплантолог и пародонтолог Юлиана Романова, передает Day.Az.

По ее словам, базируется он на предположении о том, что профессиональные отбеливающие системы разрушают эмаль зубов за счет высоких концентраций действующего вещества, однако, данный миф не учитывает большую степень контроля интенсивности процедуры и ее меньшую продолжительность по сравнению с домашними отбеливанием.

"Дело в том, что кабинетное отбеливание выполняют однократно в течение 45-60 минут, но с разделением на 3-4 этапа разной степени интенсивности в зависимости от промежуточного результата и чувствительности зубов. Более того, перед процедурой окружающие мягкие ткани надежно изолируют от отбеливающего геля и слюны для профилактики ожогов, а зубы очищают от налета, позволяя отбеливающему агенту равномерно распределиться по их поверхности. В то время как домашнее отбеливание обычно состоит из 5-7 процедур продолжительностью от 60 минут, не предполагает качественной изоляции от слюны и защиты от подтеканий и ожогов, которые регулярно возникают после таких процедур", - сказала врач.

Таким образом, профессиональное отбеливание наиболее безопасным и предсказуемым, а низкая концентрация отбеливающего геля не является гарантией безопасности процедуры.

Второй миф - "отбеливание сильно вредит зубам". Технически данный миф является более обоснованным, чем первый, так как зародился на 2000-е годы, когда протоколы отбеливания были не столь совершенны и не предполагали полноценной подготовки, а сама процедура часто сопровождалась повышенной чувствительностью зубов и прогрессированием кариозных поражений в зоне отбеливания.

"Сегодня никто из докторов не возьмется за данную процедуру без предварительного обследования пациента и устранения всех рисков, в том числе гиперестезии, кариеса и очаговых деминерализаций, способных прогрессировать на фоне отбеливания", - отметила стоматолог.

Третий миф - "эффект отбеливания недолговечный". Результат процедуры сохраняется 2-3 года и напрямую зависит от пристрастия пациента к красящим продуктам: крепкому чаю, кофе, табачным изделиям, красному вину и газировкам, например. Также эффект отбеливания можно продлить или усилить периодическими короткими курсами домашнего отбеливания.

Четвертый миф - "после отбеливания зубы приобретают цвет финской сантехники". Данный миф основан на красивых рекламных картинках, однако, в реальности получить настолько неестественно белый цвет зубов сложно - обычно требуется несколько процедур кабинетного отбеливания в сочетании с домашними индивидуальными капами.

"И все выше перечисленное возможно только при условии идеально здоровых зубов и отсутствия их повышенной чувствительности. Чаще успешным результатом становится осветление зубов на 2-3 тона в пределах естественных оттенков зубов", - констатировала специалист.

Наконец, пятый миф - "делать отбеливание больно". Процедура абсолютно безболезненная благодаря неинвазивности: зубы просто покрывают отбеливающим гелем на несколько минут.

"Более того возникновение любых болевых ощущений в ходе процедуры говорит либо о несостоятельности изоляции и подтеканий геля в зону дефекта зуба или слизистой оболочки, либо о некорректно подобранном режиме, что легко устраняется в ходе процедуры", - резюмировала врач.

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