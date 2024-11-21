Женщина с редкой болезнью списала симптомы на кофе и похудела вдвое за полгода

30-летняя жительница Шотландии Шеннон Данбар-Доу похудела вдвое из-за редкой болезни, симптомы которой она поначалу списала на злоупотребление кофе.

Как передает Day.Az, историю женщины рассказало издание Wales Online.

В мае 2022 года у Данбар-Доу появились постоянная тошнота и вздутие живота, однако она не придала значения этим симптомам и подумала, что они вызваны слишком большим количеством кофе. Вскоре приступы тошноты участились настолько, что женщина практически не могла выходить из дома, а ее живот сильно раздуло. В этот период Данбар-Доу могла съедать не больше двух печений в день. Из-за этого она за шесть месяцев потеряла половину своего веса.

Поначалу врачи списали ее жалобы на расстройство пищевого поведения и решили, что женщина больна анорексией. Данбар-Доу госпитализировали на две недели и насильно кормили. Однако ее состояние не улучшалось. Вскоре женщина снова попала в больницу, где ей поставили диагноз гастропарез - редкое заболевание, при котором нервы и мышцы желудка парализуются, из-за чего переваривание пищи занимает много времени.