https://news.day.az/officialchronicle/1352790.html Президент Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу один на один в Шуше - ФОТО
Президент Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу один на один в Шуше - ФОТО
15 июня после церемонии официальной встречи в Шуше состоялась встреча один на один Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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