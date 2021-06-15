Президент Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу один на один в Шуше

15 июня после церемонии официальной встречи в Шуше состоялась встреча один на один Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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