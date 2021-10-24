https://news.day.az/officialchronicle/1395246.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram фотографией из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Зангилан - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram фотографией из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Зангилан - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram фотографией из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Зангилан.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"Зангилан. 20.10.2021".
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