Президент Ильхам Алиев поздравил главу Латвии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Латвийской Республики Эгилсу Левитсу.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент,

От себя лично и от имени народа Азербайджана искренне поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Латвийской Республики - Днем независимости.

Азербайджано-латвийские дружба и сотрудничество имеют хорошие традиции. Верю, что наши совместные усилия на пути дальнейшего укрепления двусторонних отношений, расширения сотрудничества во всех сферах и впредь будут вносить вклад в благополучие наших народов.

В этот праздничный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Латвии - мира и процветания", - говорится в поздравлении.